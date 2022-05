VILLORBA - Un nuovo polo per la formazione tecnologica aperto agli studenti, anche di altre scuole, alle università per attività di ricerca e alle aziende per formare il personale in modo specifico o per riqualificarlo. Il Planck pensa in grande. L'ingresso nella top ten nel mondiale di robotica con il progetto dei vagoni merci autonomi smart e green presentato alla Lego League, andata in scena a Houston, è stato un punto di arrivo. Ma adesso è anche un punto di partenza. Anzi, un vero e proprio trampolino da cui saltare assieme alle aziende del territorio.



LA SQUADRA

Ieri pomeriggio l'istituto ha celebrato il risultato ottenuto dal proprio team di studenti oltreoceano, guidati dalla professoressa coach Monica Disarò e dal baby-prof Matteo Criveller. La squadra è riuscita a volare in Texas grazie alla gara di solidarietà messa in piedi da una ventina di aziende, arrivate a raccogliere 50mila euro. La preside Emanuela Pol le ha ringraziate più volte. E poi ha aperto al nuovo progetto. «Dal mondiale di robotica può partire un ponte verso il futuro. Con alcune aziende c'è stato un avvicinamento. Con altre si sono consolidati i rapporti. Ora sarebbe importante riuscire a stringere un'alleanza scuola-territorio dando vita assieme a un vero e proprio polo per la formazione tecnologica è il suo appello ci sono tutte le premesse per creare un polo certificato. Se le aziende sono interessate, possiamo costituire un nuovo gruppo di lavoro e ricerca attraverso un connubio tra la scuola e le stesse realtà produttive. Per noi il futuro. Le nostre porte sono aperte». Il Planck può contare su un sostanzioso finanziamento ministeriale. Grazie a questo, ha già allestito due nuovi laboratori, ribattezzati Industria 4.0, altri laboratori di informatica di alto livello e pure una camera anecoica, che serve per misurare le compatibilità elettromagnetiche, ad esempio degli elettrodomestici. «Queste strutture ci permettono già di lavorare con alcune aziende dice Pol ora si tratta di fare un nuovo salto di qualità per fare in modo che le stesse strutture possano essere usate anche da altre scuole di questo tipo, dalle università e dagli Its (post-diploma non universitario, ndr)».



LA COLLABORAZIONE

«Allo stesso tempo la collaborazione tra scuola e aziende potrebbe consentire la definizione di percorsi stabili per gli studenti aggiunge e gli strumenti potrebbero essere utilizzati anche dal personale delle aziende che necessitano di formazione specifica o di qualche forma di riqualificazione». Ieri c'è stata la festa. E' arrivata anche una lettera di congratulazioni per il risultato ottenuto negli Usa firmata dal governatore Luca Zaia. Il mondiale di robotica ha rappresentato il primo, grande collegamento con le aziende del territorio. Sono state una ventina quelle che hanno messo assieme 50mila euro. Il contributo più consistente è stato messo dalla Fondazione Leonardo Civiltà delle macchine di Roma, che ha donato 15mila euro. Di seguito le altre aziende: De' Longhi; Eurogroup; Omitech - divisione robotica; Img; Imet; ProAvanti; la banca Prealpi di San Biagio; Cofi Ignitions; EuroData; NordEst informatica; Silcart - inside architecture; StarMatik; F/Art; Mimec; L'Artegrafica; Cadamuro impianti industriali; Saldotech; Offdigit; Blu Interni. C'è poi la Giusti Wine. Non è mancato neppure il sostegno diretto dalla stessa area del campus di Lancenigo, garantito dal bar trattoria La Stazione. E da qui ora si guarda a un nuovo orizzonte.