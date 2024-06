Planck di Lancenigo, studenti campioni di robotica: terzo posto nella First Lego League

VILLORBA (TREVISO) - Medaglia di bronzo per il Planck nella "First Lego League", gara mondiale di robotica. L’istituto di Lancenigo ha conquistato il terzo nella gara di robotica a Worcester, in Massachussetts (Stati Uniti). A sfidarsi erano ben 108 squadre di studenti, provenineti da tutto il mondo: una soddisfazione immensa per i ragazzi trevigiani.

Planck Team, che è stato ammesso alla kermesse americana distinguendosi nel marzo scorso nella competizione nazionale “First Lego League Challenge” a Salerno, non ha disatteso le aspettative guadagnando la vittoria in tre giorni (dal 7 al 9 giugno) di gare e presentazioni scientifiche.

Per la super squadra del Planck è la seconda avventura americana: già due anni fa, infatti, si era piazzata tra i primi dieci nella “First Lego League” a Houston. Nell’ottobre 2023 è stata protagonista di un’altra competizione internazionale, la First Global Challenge, a Singapore, ottenendo sempre ottimi risultati.

Nella sfida di Worcester oltre al controllo dei robot costruiti con i lego, che in tutte le cinque gare previste hanno raggiunto punteggi molto elevati, a far spiccare il Planck Team è stata la presentazione del progetto scientifico, una piattaforma che permette a ciascun utente di creare una stanza-museo virtuale con tutte le opere d’arte (pittura, scultura, letteratura) preferite corredate da descrizione, museo, città.

«Si tratta di un traguardo ancor più significativo dei precedenti - dichiara la preside Emanuela Pol - la squadra dell’istituto Planck avanza dal decimo al terzo posto mondiale, a conferma di un lavoro rigoroso e di competenze tecnico-scientifiche di alto livello: vere competenze stem. Riuscire a farlo dopo le fatiche dell’anno scolastico rende ancor più grande la soddisfazione. Desidero ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto in noi».

La grande esperienza, la creatività, il lavoro di squadra ancora una volta si sono dimostrati le armi vincenti del gruppo che è volato in America grazie anche al sostegno delle aziende del territorio ormai devenute sponsor essenziali per permettere le trasferte dei ragazzi.

Il Planck Team protagonista di quest’ultima sfida è composto da 22 studenti guidati dagli inossidabili professori-coach Monica Disarò e Marco Todesco, coadiuvati dai prof Matteo Criveller e Luca Bortolin. In gara a maneggiare i robot sono scesi 10 studenti dell’Itis e del Liceo delle scienze applicate: Bisson Giacomo, Bovo Giulio, De Santis Romeo, Energico Marzia, Falzoni Teresa, Lazzarin Tommaso, Persico Alessandra, Salvadori Alessia, Scabello Simone, Silvestri Lorenzo.