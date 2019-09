di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVIGNANO (TREVISO) - «Mi ha violentata e picchiata mentre ero incinta». E' la tremenda accusa rivolta da una 26enne marocchina al marito, un connazionale 39enne finito a processo con l'accusa di maltrattamenti, minaccia e violenza sessuale. «Non è vero -replica l'uomo- lei è rimasta delusa dal tenore di vita che potevo offrirle con il mio stipendio da operaio e non voleva più restare con me». Per la Procura di Treviso, che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, il marocchino è un aguzzino che ha trasformato la casa in cui i due, oggi divorziati, vivevano a Trevignano in una prigione. Un bruto che esigeva la più totale sottomissione e che ha preteso, anche quando lei non voleva, che facesse sesso con lui, rispondendo ai no della moglie picchiandola e stuprandola. Del resto le botte, stando alla denuncia presentata nel febbraio del 2017 dalla 26enne che ora è tornata a vivere in Marocco, erano all'ordine del