In classe con la marijuana sotto il banco, studente nei guai

di Laura Bon

MONTEBELLUNA - Cosa c'è sotto il banco di uno studente delle superiori? Libri e quaderni, qualche fazzoletto usato, il cellulare che dovrebbe essere spento (ma il condizionale è d'obbligo), le gomme americane nascoste e appallottolate. Non solo, però. Può esserci anche altro. In classe, a due passi dal docente che spiega, fianco a fianco con i compagni probabilmente tutt'altro che all'oscuro della cosa, qualche alunno dell'teneva la. Non un granché, ma quanto bastava per uno o due spinelli, da fumare magari al cambio d'ora o durante l'intervallo. Lo hanno scoperto gli agenti delladella Polizia locale di Treviso che, come in passato, ha messo a disposizione un cane antidroga e due agenti.