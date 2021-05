CASTELFRANCO (TREVISO) - Un nuovo robot chirurgico di ultima generazione per eseguire gli interventi più complessi con il massimo grado di precisione, agevolando allo stesso tempo il percorso di recupero affrontato dai pazienti. Si chiama Da Vinci XI 4000, per la chirurgia oncologica delle vie digestive e per l'urologia oncologica. È il sistema che fa fare un ulteriore salto di qualità alla sede dell'Istituto oncologico veneto all'interno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati