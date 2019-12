La lettera del nipote di Iole Tassitani: «Per mia zia uccisa nessuna giustizia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCO - Esiste il senso della giustizia?. E il nipote, davanti a quel compito dato a scuola, si informa, studia e consegna un elaborato multimediale in cui si parla dell'omicidio della zia, avvenuto quando aveva 7 anni. Lui è, lei è, la figlia del notaio, rapita, uccisa e trovata a Bassano la sera del 23 dicembre 2007. Era stato il professore di filosofia a chiedere un elaborato da creare attraverso parole, immagini e video sulla giustizia e sulla manipolazione della verità prendendo a modello la Lettera settima di Platone. Nella classe, seduto tra i banchi anche lui, Filippo, nipote di Iole, figlia del notaio Luigi Tassitani che dodici anni fa è stata uccisa a soli 42 anni dal coetaneo Michele Fusaro che è in carcere, condannato a trent'anni di reclusione. Ed è a quanto accaduto alla zia che Filippo, bramoso di giustizia per quella vicenda che lo ha colpito nel profondo quando aveva appena sette anni, ha pensato per svolgere il compito. Ora, tre anni dopo, ha deciso di rendere pubblico quel lavoro: «Ho voluto renderlo noto ora per mantenere alta l'attenzione su quanto accaduto a Iole e sul fatto che per noi non c'è stata giustizia» afferma Filippo.