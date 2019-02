Falciato da auto davanti alla pizzeria trentenne muore sul colpo

I servizi sul Gazzettino del 2 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO Incidente mortale in serata a San Trovaso di Preganziol poco prima delle 20. In via Franchetti un 30enne di nazionalità cinese è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell'investomento da parte di un'auto che era in transito nella via davanti alla pizzeria Antico Cason. Sarebbe morto sul colpo: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici del Suem 118.La vittima era residente poco distante, sopra la pizzeria davanti alal quale è avvenuta la tragedia.