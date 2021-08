Pedone travolto da un camion sulla Pontebbana: morto sul colpo

SUSEGANA (TREVISO) - Incidente mortale nella notte di lunedì 9 agosto 2021: un pedone è stato investito da un camione e ucciso. La vittima si chiamava Gianfranco Olivotto, aveva 51 anni e abitava a Susegana.

Incidente a Ponte della Priula

L'investimento è avvenuto intorno alle 4.40, a Ponte della Priula, in via Mercatelli all'altezza del civico 20, in direzione Pieve di Soligo. La vittima è stata travolta da un camion condotto da un operaio 47enne di Spresiano. Sul posto carabinieri e Suem, avvertiti dal camionista, ma il pedone è morto sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate. Il mezzo pesante è stato posto sotto sequestro.