Investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: 13enne in ospedale

TREVISO - Investita da un'auto una ragazza italiana di 13 anni. Il fatto accaduto questa mattina, 14 giugno, attorno alle 8 in via Sant'Antonino. La ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la bicicletta in mano. E' stata centrata da un'auto, una Volkswagen T-Rok che viaggiava in direzione Casier guidata da un uomo trevigiano di 55 anni. Immediato l'arrivo dei soccorsi, ora si trova in ospedale con ferite di media entità. L'impatto è stato violento, la ragazza ha sbattuto sul cofano della macchina ed è poi caduta a terra. Il 55enne si è fermato subito per prestare soccorso ed è sconvolto dall'accaduto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.