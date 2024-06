TREVISO - Finanziamento per il Covid usato per comprare titoli di trading: autotrasportatore patteggia a due mesi e 20 giorni di reclusione più 2.400 euro di multa. L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza a partire dal giugno del 2021 si è conclusa ieri, 11 giugno, davanti al giudice.

I soldi del Fondo girati sul conto della moglie e poi investiti

L'uomo, un autotrasportatore trevigiano di 57 anni, aveva ottenuto il Fondo di Garanzia nell'era Covid, pari a circa 25mila euro, per pagare i fornitori della sua impresa ma quei pagamenti non sono mai arrivati a chi di dovere. Della somma, 21mila euro erano stati convogliati dall'uomo nel conto della moglie con quattro bonifici e poi investiti per comprare titoli di trading. Alla richiesta delle Fiamme gialle di dove fossero finiti quei soldi, l'autotrasportatore non ha saputo dare spiegazioni e la Procura ha aperto un fascicolo contestando l'accusa di malversazione di erogazioni pubbliche. Solo nei giorni scorsi, la vicenda è arrivata nel tribunale di Treviso dov'è stato deciso per il patteggiamento.