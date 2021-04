Investe con la bici una studentessa di 16 anni per scipparle la borsa, arrestato

TREVISO - Un uomo di 44 anni, Mirco Tonetto, di Treviso, è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina aggravata ai danni di una studentessa straniera di 16 anni, residente in città, intenzionalmente investita dall'uomo in bicicletta allo scopo di sottrarle la borsa che teneva a tracolla. L'aggressore, colto in flagranza da una pattuglia del nucleo Radiomobile, è stato bloccato, arrestato e ora si trova nel carcere di Treviso. La ragazza, che procedeva anch'essa in bicicletta sulla stessa pista ciclabile in senso opposto, ha riportato nella caduta alcune escoriazioni ed è stata medicata all'ospedale del capoluogo.