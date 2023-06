MONTEBELLUNA - Tecnicamente si chiama comma 3 della legge 104. In parole povere è la clausola che ha finora consentito a Cinzia Pivetta, 51enne dipendente di banca malata di sindrome delle cisti di Tarlov, una patologia degenerativa molto dolorosa, di usufruire di una serie di agevolazioni garantite: dallo smart working alla possibilità di un accompagnatore per le visite che deve effettuare. Cose che, nella nuova situazione, creatasi in seguito a un accertamento su atti effettuato durante il lockdown, le possono essere negate.

GRAVE HANDICAP

Una situazione che per lei, malata dal 2003 e e in possesso di un verbale di handicap grave con invalidità del 75%, è pesantissima. «Tutto è nato nel 2020 -spiega il marito Michele Gallina, molto conosciuto a Montebelluna- Al momento della richiesta di integrazione delle agevolazioni auto per disabili, legata al fatto che le hanno dato la patente speciale e non più quella normale, con il semplice accertamento su atti le hanno tolto questo comma 3. Così ora se mia moglie deve fare delle visite, e di solito non sono vicine a casa, deve usare permessi non retribuiti e nel mio caso ferie. Inoltre il comma 3 le garantiva una certa tutela lavorativa, cioè la garanzia del part time e dello smart working, cosa che senza articolo non è garantita». Che fare allora? «A questo punto ci siamo trovati un avvocato e abbiamo iniziato l'iter per contestare la decisione della commissione Inps. Ma anche un terzo Ctu nominato dal giudice ha ritenuto di avvalorare quanto deciso dall'Inps. Dalla relazione finale, contestata in forma scritta dal nostro medico legale, non emerge però alcun motivo medico scientifico della decisione presa. A questo punto non ci rimarrebbe che far causa all'Inps con esiti incerti ma con costi certi».

QUADRO PRECARIO

Il tutto in un quadro molto precario. La donna ha ad esempio la patente speciale. Questa però le è stata rilasciata per un solo anno con la prescrizione di non fare più di 20 chilometri da casa, non andare a più di 70 chilometri all'ora e non guidare in autostrada, guidare con il cambio automatico veicoli con non meno di 3 ruote. Una serie di costrizioni pesanti, per lei che convive con una quotidianità difficile. «Al lavoro -racconta- in seguito alla malattia ho perso il mio posto, sono stata demansionata e costretta a chiedere il part-time; per continuare a lavorare nel 2014 ho comprato una scrivania in piedi (si alza e si abbassa) e mi sono procurata una sedia su cui stare appoggiata sulle ginocchia. Chiedete a chi mi deride vedendomi andare in bici senza sella. Venite con me che alle 20.30 vado a letto e che se alle 14 non mi stendo almeno per un'ora sono distrutta. Ho dolori non solo al bacino ma anche alla pancia, alle braccia, spesso capogiri. perché ho delle cisti anche a livello cervicale». Tutto ciò, però, non basta per il comma 3.