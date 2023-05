Fonte, uomo intossicato dai vapori tossici mentre tinteggia il pozzo a 4 metri di profondità Foto

FONTE (TREVISO) - Un uomo è rimasto gravemente intossicato dai vapori di benzene mentre tinteggiava un pozzo a Fonte, in via Crespano.

A dare l'allarme i familiari, l'uomo è stato recuperato dopo un difficile intervento e portato in ospedale.

Stava tinteggiando con vernice l'interno del pozzo, a una profondità di 4 metri, quando per causa di inalazione dei vapori, ha accusato un malore. Trovato dai familiari in stato confusionale dai famigliari, impossibilitato a risalire sullo stretto passaggio. Arrivati in automedica medico ed infermiere di pedemontana emergenza ODV, il medico si è calato per la scala per valutare lo stato del paziente.

Vapori Tossici nel pozzo

All'interno l'aria era piena di vapori tossici quindi, valutato lo stato di coscienza e rassicurato il paziente, il medico è uscito dal pozzo per evitare una ulteriore intossicazione. Subito dopo, allestito con cordino di sicurezza, l'infermiere è sceso aiutato da medico e un vigili del fuoco in borghese arrivato sul posto, ha fatto mettere ossigeno al paziente ed è risalito in attesa dell'arrivo dei pompieri intervenuti con due mezzi.

Sul posto è arrivato anche elicottero di Treviso con équipe medica e tecnico del soccorso alpino, tutti hanno aiutato i pompieri a raggiungere il paziente con autorespiratore, metterlo in sicurezza con imbrago da soccorso e accompagnarlo in superficie. Il paziente, respirando ossigeno dalla bombola, si è riprese ed è stato aiutato a salire per lo stretto passaggio del pozzo. Constatato lo stato di intossicazione, il paziente è stato poi accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso di Castelfranco per ulteriori accertamenti.