​Fuga di monossido al bar: in sette finiscono in ospedale

di Valeria Lipparini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VAZZOLA (TREVISO) - Intossicazione da monossido di carbonio per alcuni clienti e per la banconiera e il titolare del bar con cucina a Visnà di Vazzola. Il fatto è successo venerdì mattina, poco dopo le 7,30. A salvare probabilmente la vita dei due, che sono stati inizialmente giudicati più gravi, è stato un avventore che è entrato al bar Sophì, come fa ogni mattina, per consumare il solito caffè. Ha visto che M.P.M.V., 33enne, che stava servendo caffè e cappuccini da dietro il bancone non stava bene. Stava perdendo i sensi e rischiava di cadere a terra. Anche il 59enne B.M. accusava sintomi simili. Mentre alcuni clienti parlavano di mal di testa e senso di svenimento.