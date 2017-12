La città, le sfide: il sindaco Manildo a ruota libera

di Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Il marchio di fabbrica è sempre lo stesso: le citazioni. Giovanni Manildo ormai ci ha abituato. Le piazza ovunque, sia che parli a un privato cittadino, sia che si rivolga a figure istituzionali. Figurarsi in una chiacchierata a cuore aperto sulla città, sui quasi cinque anni d'amministrazione, su quello che verrà e sulle prossime elezioni. E salta dall'amato Gaber a Vasco Rossi; dalla new entry Calvino a Claudio Baglioni, inserito nel repertorio un po' a forza. Manildo spazia su tutto: dalla sicurezza «che non deve essere strumentalizzata» ai quartieri; dalla prima giunta da oltre vent'anni che non viene rivoluzionata cammin facendo, al bilancio in via di approvazione. E rivela la voglia di ricominciare «Di giocare anche il secondo tempo», come ripete più volte.«In questi mesi sono successe cose incredibili, per me bellissime. L'immagine giusta è l'adunata degli Alpini: i trevigiani sono stati contentissimi delle Penne Nere e viceversa. La sfilata finale è stata un'emozione fortissima».«In realtà il cambiamento l'ho avvertito il primo aprile, quando abbiamo inaugurato la nuova piazza Santa Maria dei Battuti. Lì ho sentito del vero affetto, che eravamo tutti in sintonia ».«Aver finalmente risolto il tema dei parcheggi. Abbiamo rivoluzionato la sosta arrivando a 380 stalli gratuiti e siamo riusciti a risolvere la questione con Parcheggi Italia»...