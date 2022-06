Prima Treviso, ora Cortina. In mezzo, altri piccoli comuni e qualche consigliere regionale. E in sfide sulla carta non facili: nuovi candidati contro sindaci uscenti. Dietro la vittoria cortinese di Gianluca Lorenzi, che ha battuto il sindaco uscente Ghedina, c’è Piergiorgio Paladin con Ideeuropee. Un risultato in un terreno di campo spinoso. «I meriti sono sempre dei candidati. Loro devono avere valore. Sbaglia chi pensa che i social facciano tutto. Non è su facebook che vinci le elezioni. La riprova? Il flop elettorali dei no vax».



C’è una ricetta per creare campagne elettorali di successo?

«Non voglio arrogarmi meriti che non sono miei. Credo che il primo errore che non si deve fare è sbagliare la comunicazione: la sua forza emerge di più per demerito. Personalmente mi prende del tempo, almeno due settimane, per capire il territorio su cui vado a lavorare. E ascolto soprattutto le voci contrarie».



Perché?

«Perché il cerchio magico in cui il candidato ascolta solo quelli della sua parte alla fine non funziona. Il mio ruolo è fargli capire che non c’è solo il suo punto di vista».



Quando entra in gioco la comunicazione?

«Noi non abbiamo alcuna ingerenza sulle scelte politiche, ovviamente. Siamo chiamati a pensare il nome e il logo della lista. Poi, se c’è disponibilità, mettiamo a disposizione del candidato strumenti quali professionisti che insegnano a stare in televisione e aiutano a costruire il look giusto».



Qual è la parola per lavorare insieme in una campagna elettorale?

«Sintonia. Se manca, è difficile lavorare bene, perché la campagna elettorale porta stress importanti. Con il candidato e le figure principali ci deve essere allineamento».



Studio del territorio e dei competitor: quanto tempo ci vuole per costruire una campagna solida?

«Personalmente non accetto campagne al di sotto dei due mesi perché abbiamo appurato che il grado di incisività è molto basso».



Nel caso di Cortina?

«Abbiamo lavorato circa tre mesi: è una realtà atipica, per noi è stata una sfida nuova perché è vero che Cortina è il nome internazionale ma alle urne vanno i residenti. Andava fatto un lavoro di confronto continuo con la gente e con i possibili elettori. Per questo abbiamo proposto una chiave di la lettura di un sindaco e di una compagine vicina ai residenti. Tutti dovevano potersi riconoscere».



Manca poco alle comunali a Treviso: già in pista per il Conte bis?

«Noi siamo a disposizione e saremo ben lieti di essere operativi; i presupposti per lavorare insieme ci sono e la campagna sarà completamente diversa. La cosa che accomunerà le due tornate è che abbiamo a che fare con un candidato, Conte, che ha un’empatia unica con le persone. Questo è uno dei segreti del suo successo elettorale».



Sulle città quanto contano i sondaggi?

«Sono fondamentali per l’analisi del contesto: i sondaggi servono e sono fondamentali in città, bisogna saper costruire bene i dati. Però è anche importante capire le corde di un candidato e poi c’è il grado di creatività di ogni singola agenzia, che fa la differenza».



In sintesi non esiste una formula magica per la vittoria.

«Non ci sono ricette. Piuttosto è fondamentale la multimedialità. Il lavoro profondo è sui diversi target d’interesse. Così si intercettano davvero i bisogni e i desideri dell’elettorato».



Un sogno come spin doctor?

«Mi piacerebbe fare una campagna per la Presidenza della Regione».