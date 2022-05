Tumore al colon asportato senza incisioni: primo intervento in laparoscopia al Ca' Foncello

TREVISO - Una paziente con tumore del colon e prolasso dell'utero è stata operata per la prima volta all'ospedale Ca' Foncello, di Treviso, per via laparoscopica e dunque senza incisioni addominali. Per raggiungere gli organi da trattare è stato sfruttato l'accesso naturale vaginale e, dopo l'asportazione del tumore e la rimozione dell'utero, la donna è stata in grado di alzarsi dal letto già poche ore dopo l'intervento per essere dimessa quattro giorni più tardi. Non facendo ricorso ad incisioni, riferiscono i sanitari, si hanno non solo vantaggi estetici, ma anche notevole riduzione dei rischi di infezioni della ferita o di possibili ernie di parete. Le pazienti possono così riprendere precocemente ogni attività fisica, lavorativa e sessuale.