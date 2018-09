Quattro traduzioni in tribunale â€‹L'interprete pagata dopo 10 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - La bellezza di 10 anni. Tanto ha dovuto aspettare un'che lavora per ilper vedersi accreditare i compensi relativi ad alcune prestazioni. In particolare, si trattava di 4 traduzioni durante altrettante udienze presso il giudice di pace, davanti al quale erano comparsi dei cittadini stranieri su cui pendevano dei decreti di espulsione. Nessuno di loro parlava italiano e la giustizia, anche a loro tutela, aveva chiesto l'aiuto di un interprete, per lo più madrelingua in questo caso. Una professionista ovviamente, che ha offerto le sue conoscenze linguistiche ben sapendo che il compenso non fosse chissà che cosa. Ma quei cento euro scarsi, almeno, sperava di poterli ricevere a stretto giro di posta. E invece ha dovuto aspettare dal 2008 ad oggi, lo scorso