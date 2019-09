di Gabriele Zanchin

CASTELFRANCO - Disabile insultata mentre aspetta l’autobus: la sorella querela e chiama in causa anche il sindaco di Castelfranco. A denunciare l’episodio Claudia Peloso, che abita proprio dove si è svolto il fatto e cioè la cosiddetta “piazzetta rossa “ (dal colore del pavimento) vicino all’arrivo delle corriere tra via Podgora e via Filzi: «Mia sorella Sabrina, disabile, ieri mattina, come ogni giorno verso le 8.10, è scesa alla fermata per prendere l’autobus della cooperativa “Vita e Lavoro”. Alcuni ragazzi che evidentemente non sono andati alla manifestazione per il clima e hanno saltato la scuola, si sono fermati a far chiasso e bere. Hanno visto mia sorella, hanno cominciato a ingiuriarla e le hanno anche dato uno spintone. Lei è salita in pulmino ed ha iniziato a piangere senza spiegare alle operatrici il perché».