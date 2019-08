Insulti razzisti sui social da 3 ragazze per la sigaretta negata: «Brutto negro tornatene col barcone a Lampedusa»

di Alberto Beltrame

Non solo hanno coperto d'insulti di stampo razzista unche avevano avvicinato all'uscita di una, ma mentre pronunciavano quelle frasi condite di risate e bestemmie, come fossero del tutto sdoganate, si sono pure riprese con il telefonino, postando il filmato sulle stories del profilo Instagram di una di loro. «Negro di m...., prendi una barcone e tornatene a Lampedusa» hanno ripetuto sghignazzando le tre ragazze, tutte trevigiane di buona famiglia, rivolgendosi a un coetaneo di origini straniere, anch'egli residente in città. Il filmato, rimosso prima della naturale scadenza della story dalla sua autrice ma nel frattempo salvato, condiviso e ritwittato, ha fatto il giro del web ed è stato visualizzato da oltre 200mila persone.