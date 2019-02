​Psicologa in campo al fianco dei baby rugbisti: «Basta liti e insulti»... anche fra genitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PAESE - Unatra mischie, mete e palle ovali per imparare ad arginare le liti in campo, accettando gli errori senza viverli come drammi, eche assistono dagli spalti, che a volte superano ogni limite arrivando a lanciare insulti o anche a scatenare risse. Mara Quarisa, psicologa dello sport e dell'educazione, scende in campo assieme ai giovani del Rugby Paese. Letteralmente. I ragazzi verranno affiancati durante gli allenamenti per aumentare la consapevolezza dei propri comportamenti. E' l'ultima tappa di un percorso più ampio che ha visto degli incontri con gli stessi genitori e con gli allenatori.