Insetto nell'auto, tenta di scacciarlo: provoca uno scontro e si cappotta

RONCADE - Schianto fra due auto ieri 23 agosto. Erano da poco passate le 13 lungo la Treviso Mare, dopo Roncade verso Meolo quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, le due auto sono entrate in collisione e una è finita dentro al fosso. S.L., 51 anni, residente a Quarto d'Altino è stata estratta dall'auto grazie all'intervento dei vigili del fuoco di San Donà. Secondo alcune indiscrezioni sembra che, rimasta poi lievemente ferita nell'incidente. Proprio ao dall'abitacolo, e non avrebbe visto la vettura che proveniva in senso contrario.