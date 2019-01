Ubriaco e senza patente: vede la polizia e scappa in Mercedes Inseguimento a tutta velocità

La Mercedes sfrecciava a tutta birra lungo viale della Repubblica, alle cinque di mattina: tanto è bastato agli agenti di polizia per far scattare subito un controllo. Peccato che l'uomo al volante della berlina non abbia minimamente preso in considerazione l'idea di rallentare e accostare e si sia invece dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento molto pericoloso consumatosi ieri, 27 gennaio.



Sirene accese, ma niente da fare: il conducente della Mercedes non solo ha premuto forte sull'acceleratore ma ha tentato anche di speronare la volante quando, con una manovra di emergenza, i poliziotti hanno provato a rallentarlo mettendosi davanti. Dopo un rocambolesco inseguimento, gli agenti, approfittando di un momento di esitazione del conducente, sono riusciti a far terminare la fuga con l’ausilio di un’altra volante bloccando il veicolo sia anteriormente che posteriormente.



A quel punto pensate che il conducente si sia arreso? Macché, ha provato a fuggire a piedi. Tentativo vano: è stato raggiunto pochi metri dopo e identificato per T.L., moldavo di 20 anni, in evidente stato di alterazione alcolica. Il ventenne si è pure rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Lo straniero, che da ulteriori accertamenti è risultato essere anche privo di patente, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, guida senza patente e diverse altre contravvenzioni stradali. Poco dopo è stato contattato il proprietario del veicolo, Z. E., moldavo di 35 anni, che si è recato sul posto anche lui in evidente stato di alterazione alcolica. Pertanto, per gli stessi motivi, anche al Z.E. sono state elevate diverse sanzioni amministrative per un totale di oltre 3000 euro, tra cui l’incauto affidamento del veicolo. La Mercedes è stata sottoposta a fermo amministrativo.

