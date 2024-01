Vidor. Fermo con l'auto in sosta vede una pattuglia dei carabinieri e parte a forte velocità: inseguito e arrestato

TREVISO - Ieri sera, martedì 16 gennaio, verso le 23 a Moriago della Battaglia (TV) i carabinieri hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale un uomo di 39 anni: si trovava in altro Comune, a Vidor (TV), in sosta, in auto nei pressi del locale cimitero quando alla vista di una pattuglia si è dato alla fuga a forte velocità.

Ne è scaturito un inseguimento con lo straniero che effettuava manovre di guida azzardate, passaggi con semaforo rosso e sorpassi creando pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti.

Il fuggitivo è stato infine bloccato in via Matteotti di Moriago della Battaglia.

Successivi accertamenti hanno consentito di verificare che il 39enne era privo di patente di guida perché mai conseguita. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone e veicoli. Oggi l'arresto è stato convalidato e disposto dal giudice l'obbligo giornaliero di presentazione alla p.g., al termine di direttissima stamane in Tribunale a Treviso, per un 39enne di origini marocchine.