Stop alle auto che inquinano: «Ma non a quelle dei poveri»

TREVISO - Stop alle auto che inquinano. Ma non a quelle dei cittadini più poveri, con Isee sotto ai 9.360 euro all'anno, soglia massima per l'accesso al reddito di cittadinanza. A meno che non siano dei macchinoni di grossa cilindrata. «Non possiamo spingere qualcuno a cambiare l'auto quando dimostra che non ha il minimo di sussistenza vitale fa il punto Alessandro Manera, assessore all'Ambiente di Treviso ma con un vincolo ben preciso: se si ha un'auto sopra gli 80 kilowatt, che è un'utilitaria, non...