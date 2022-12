Inps, Antonio Pone lascia la direzione regionale. Al suo posto arriva Filippo Pagano

VENEZIA - Antonio Pone lascia la direzione regionale dell'Inps del Veneto, per assumere l'incarico di direttore centrale entrate dell'istituto, incarico che si aggiunge alla nomina a direttore generale vicario avvenuta lo scorso maggio. Trevigiano, 54 anni, era tornato in Veneto tre anni fa dopo avere ricoperto incarichi a Milano e a Roma.

Al suo posto subentrerà Filippo Pagano, 49 anni, originario di Lecco, che viene da esperienze di direzione provinciale in Lombardia e da incarichi presso la direzione generale. Il triennio della direzione di Pone è stato molto impegnativo, caratterizzato dalla pandemia, dal conseguente esplodere della richiesta di ammortizzatori sociali in un contesto di lockdown e di svolgimento dell'attività amministrativa da remoto. Nel corso del 2020 e del 2021 sono state autorizzate ore di cassa integrazione per un valore di oltre 20 volte superiore ai periodi pre-Covid. Nel solo 2020 è stato superiore alla somma delle ore erogate durante il periodo di crisi 2010-2014. Altri importanti risultati sono l'attività di contrasto alle frodi sul reddito di cittadinanza, con la revoca di oltre 20.000 prestazioni indebite e recuperi per importi di diversi milioni di euro.

Per la vendita di complessi immobiliari ad enti locali spicca quella delle «Case Azzolini» al Comune di Verona per 8,3 milioni di euro, e a breve un'analoga operazione è prevista a Treviso, per il complesso immobiliare in via Capodistria e via Albona. È stata risolta la questione della presenza Inps ad Agordo grazie ad un accordo con la Comunità Montana. Da ricordare, inoltre, il recupero della struttura residenziale di Farra di Soligo, messa a disposizione a tempo di record per l'ospitalità ai profughi ucraini e che ora verrà destinata a progetti di formazione e inserimento lavorativo per soggetti diversamente abili. In Veneto operano poco più di 1.300 dipendenti, -20% nel triennio, un numero inferiore rispetto a qualsiasi altra ragione d'Italia, rapportato al numero dei lavoratori attivi, al numero delle aziende servite, al numero dei lavoratori autonomi iscritti.