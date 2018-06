Onda di acqua e fango: 50 famiglie ostaggio dell'inondazione

di Elisa Giraud

CONEGLIANO - Che non ci sia stata alcuna vittima, è un miracolo. È la prima cosa da dire sull'che ieri notte ha colpito l'area ai piedi della, tra via dei Marsiglion, via Podgora e via dei Collalto, a Parè di Conegliano. La sorte ha voluto cheper un paio di chilometri, si sia abbattuta sulla zona a notte fonda, quando in strada non c'era anima viva. Nessuna vittima ma tanti danni. Ingenti.I vigili del fuoco, con squadre da tutta la provincia, hanno lavorato dalle 3 alle 15 per prosciugare scantinati e mettere in sicurezza strade e ponti. Riguardo a questi ultimi, sono intervenuti in via delle