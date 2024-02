Tragedia al vivaio, travolto da un muletto in manovra muore sessantenne

RIESE PIO X - Tragedia sul lavoro: muore travolto da un muletto. L'incidente mortale è avvenuto stamattina, 7 febbraio, nel vivaio Baggio Alessio, in via Ca' Miane, a Vallà di Riese Pio X. La vittima è un uomo di circa 60 anni, stando alle prime informazioni, e sarebbe stato investito da un muletto in manovra.

Erano all'incirca le 11.20. I colleghi hanno lanciato subito l'allarme, ma l'uomo non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. I rilievi sono in corso per ricostruire la dinamica del mortale sul lavoro, il primo nella Marca in questo 2024.