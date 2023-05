Infortunio sul lavoro alla Mitsubishi di Mignagola: operaio schiacciato da un muletto

CARBONERA (TREVISO) - Incidente sul lavoro questa mattina, 19 maggio, nello stabilimento Mitsubishi di Mignagola, in provincia di Treviso. Un operaio è rimasto schiacciato da un muletto, l'uomo risulta ferito ma non in modo grave. L'infortunio si è veridicato intorno alle 10.20, sul posto Suem e Spisal.

«L'incidente è avvenuto in una parte dello stabilimento di Mignagola, separata dalla parte utilizzata dal Gruppo De Longhi che viene utilizzata e gestita in modo autonomo dal gruppo Mitsubishi. Quindi - spiega la stessa azienda in una nota - senza alcun coinvolgimento di De' Longhi e dei suoi lavoratori/collaboratori».