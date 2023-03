Incidente sul lavoro nella ditta Silma di Vittorio Veneto, lavoratore 40enne ferito all'addome

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente sul lavoro questa mattina, 20 marzo, a Vittorio Veneto. Ferito un lavoratore 40enne della ditta Silma di via Abruzzo. In un primo momento le condizioni dell'uomo sono sembrate molto gravi ma fortunatamente, dopo i primi accertamenti, il 40enne ha riportato ferite di media gravità e in particolare una contusione toracica e addominale. E' stato portato all'ospeadle di Conegliano per gli accertamenti del caso.