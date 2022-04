Operaio incastrato in un macchinario della Mistral: in ospedale con schiacciamento toracico

PIEVE DI SOLIGO - Operaio di 36 anni rimane incastrato in un macchinario: ricoverato all'ospedale per schiacciamento toracico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente sul lavoro è successo stamattina, 9 aprile, poco prima delle 9 a Pieve di Soligo, all'interno della Mistral, azienda del gruppo Homes è attiva nel settore dell'arredamento. L'operaio è rimasto ferito mentre stava lavorando con un macchinario. Ha riportato lesioni agli arti e schiacciamento toracico.

I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto è intervenuto il Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. In un primo momento infatti le condizioni del dipendente sembravano ben più gravi. Invece il giovane non ha mai perso conoscenza. E' stato trasportato quindi in ambulanza all'ospedale di Conegliano, mentre l'elicottero di Treviso Emergenza ha ripreso quota senza nessun ferito a bordo. In via Montello sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pieve di Soligo e i tecnici dello Spisal di Conegliano per gli accertamenti. Spetta ora a questi ultimi ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio, verificare se i protocolli di sicurezza siano stati rispettati e indicare eventuali responsabilità.