FREGONA (TREVISO) - Attorno alle 11 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dalla centrale del Suem 118 di Treviso per una signora che, messo male un piede, aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia rimanendo di fatto intrappolata all'interno delle grotte del Caglieron. Una squadra si è diretta sul posto e ha raggiunto la 69enne, residente a Spresiano, assieme al personale sanitario sopraggiunto nel frattempo. Dopo avere stabilizzato l'infortunata, che si trovava con il marito e una coppia di amici, i soccorritori l'hanno caricata sulla barella e trasportata a spalla per 100 metri in salita fino all’ambulanza, che è partita in direzione dell'ospedale di Conegliano.