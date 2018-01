Infortunio mortale all’interno della Ditta Zanutta a Dosson di Casier, nel trevigiano, in via Al Bigonzo. Daniele Zamuner di Quarto d'Altino, operaio di 54 anni durante l’esecuzione di lavori ad una macchina trafilatrice del legno, stava cercando a quanto pare di disincastrare un pezzo, è rimasto intrappolato in questa decedendo sul colpo. L’uomo era un italiano residente nel veneziano. Carabinieri locali e lo Spisal stanno eseguendo i rilievi. Al momento del fatto c’erano altri 4 operai che stavano eseguendo le loro mansioni su altrettanti macchinari.

