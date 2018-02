Muore a 57 anni: «Stroncato dall'influenza». Disposta l'autopsia

di Laura Bon

TREVIGNANO - Muore dopo dieci giorni di ospedale: "È influenza". A dire cosa sia stato, per la precisione, ad uccidere, sarà l'autopsia. L'Usl, che non anticipa la diagnosi, l'ha disposta per far chiarezza sulle cause del decesso, avvenuto il 31 gennaio. I familiari, però, non hanno dubbi:, che pur soffriva di cuore e già lo scorso maggio aveva subito un ricovero per questo,«Prima del 18 gennaio - spiega il fratello Loris - Gaetano stava bene. Lo abbiamo ricoverato per la forte febbre e per una forma influenzale è stato curato. Il primario ci ha detto testualmente che "si muore anche di influenza", soprattutto quando è forte come quest'anno». Del resto, anche durante i primi giorni di ricovero, le condizioni dell'uomo non apparivano così gravi; poi il progressivo peggioramento. Gaetano, detto Tano, era molto conosciuto e apprezzato a Trevignano.Con Loris, ex assessore e consigliere, e la sorella Rosanna, aveva fondato il bar pizzeria Grand Prix, poi dato in gestione.