Picco di influenza, già "esaurito" â€‹il reparto per far fronte all'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Il reparto temporaneo aperto alper far fronte all'emergenzaè già al tutto. L'Usl ha trasferito i pazienti di Otorinolaringoiatria nelle Chirurgie per recuperare 40 posti letto da dedicare alle persone che arrivano al pronto soccorso con complicanze legate all'epidemia stagionale. E nel giro di una settimana è rimasto un solo posto libero. «Ad oggi sono occupati 39 letti su quaranta conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca e l'ondata di contagi non accenna a diminuire».