Febbre alta, studente di 14 anni muore in seguito a un'influenza

TREVISO - Un ragazzo di 14 anni di, è morto ieri sera a causa delle complicanze di un virus influenzale che venerdì lo aveva costretto a letto. Il giovane studente - che giocava a calcio nel Ponzano come portiere - aveva accusato febbre, mal di testa e dolori articolari. Algli era stata diagnosticata la sindrome influenzale ed era stato poi dimesso. Tornato a casa il peggioramento e il dramma: il ragazzo ha avuto un, provocato dalladal virus.In pratica l'influenza avrebbe aggravato la situazione cardiaca provocando l'infarto. Ricoverato lunedì in gravissime condizioni al Ca' Foncello di Treviso, è morto ieri. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l'autopsia.