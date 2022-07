TREVISO - «Quando osserviamo il cielo, così come le stelle o le galassie lontane, in realtà stiamo guardando al passato. Tutto appare “fermo”, immobile nel suo essere, ma in realtà è in movimento e noi vediamo solo le tracce di quello che è stato e che potrebbe anche non esserci più». Parola di Cristian Cestaro, 33enne astrofotografo trevigiano che sta spopolando nei social con le sue bellissime fotografie di galassie lontane, nebulose e pianeti. La sua pagina Instagram “Infinitalavita” conta oltre 54 mila followers, a cui si aggiungono gli oltre 27mila che lo seguono nella sua fanpage in Facebook tra cui il sindaco di Treviso Mario Conte che per già due volte da inizio anno ha ricondiviso nella sua bacheca alcune foto di Cristian. «Sono molto contento del riscontro che stanno avendo da tempo i miei scatti, ma il mio obiettivo non è di certo quello di diventare “famoso”. Il mio scopo è divulgativo – afferma Cestaro – Voglio infatti portare un po’ di scienza e cultura astronomica in chi mi segue, portando loro un punto di vista diverso rispetto a ciò che circonda il nostro pianeta».



AUTODIDATTA

Diplomatosi come geometra, Cestaro è a tutti gli effetti un autodidatta per quanto riguarda la fotografia degli astri, una passione nata fin da bambino quando la famiglia gli comprò il primo telescopio a 9 anni. «Il mio è un hobby a tutti gli effetti visto che la mia professione è un’altra - spiega Cristian -, ma è una passione che coltivo soprattutto a partire dal 2015 quando ho deciso di addentrami seriamente nel mondo dell’astrofotografia amatoriale, un ramo della fotografia molto di nicchia che mira a immortalare oggetti celesti molto lontani e non percepibili all’occhio umano. Inizialmente ho avuto diverse difficoltà dettate da non conoscere le varie procedure richieste in fase di preparazione allo scatto finale, ma nel tempo, grazie ai trucchi del mestiere appresi nei forum online tra cui il noto sito specializzato AstroBin.com di cui oggi sono ambasciatore, ho iniziato a capire il sistema e a realizzare così scatti notevoli (soprattutto di galassie)».