ZERO BRANCO (TREVISO) - «Cadono i calcinacci in classe: l’intervento sulle scuole elementari Marconi è urgente». È l'attacco che arriva dalla lista Luigi Cecconi sindaco, sostenuta dal centrodestra unito. «Sono caduti 10 centimetri di polistirolo del controsoffitto a causa delle piogge eccezionali degli ultimi giorni. E siamo intervenuti subito – replica il sindaco uscente Luca Durighetto – capisco la campagna elettorale, ma servirebbe un minimo di onestà intellettuale. Parlare di calcinacci vuol dire mistificare. A fronte di questo, il Comune si riserva di tutelarsi».

Lo scontro

Scoppia la polemica attorno al pezzo di controsoffitto precipitato a terra la settimana scorsa all’interno di una classe delle elementari Marconi. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Stando all’esito delle verifiche, il problema è stato legato alle ultime abbondanti precipitazioni. A quanto pare una grondaia non ha scaricato a dovere. E l’acqua si è infiltrata fino a bagnare una parte del controsoffitto, che a un certo punto è venuta giù. Così la campagna elettorale si infiamma. «Già nell’aprile del 2021 i consiglieri di opposizione avevano segnalato la situazione di pericolosità in cui gravavano le elementari», incalzano dalla lista Cecconi. Il Comune ha già messo in conto la ristrutturazione dell’edificio. Ma il finanziamento ministeriale non è ancora diventato realtà. E per la lista Cecconi non si può attendere oltre. Da qui l’affondo: «Attendere i fondi ministeriali con un avanzo di oltre 800mila euro e una situazione come quella delle scuole Marconi non ci sembra concepibile – mette in chiaro Luigi Cecconi – ci auguriamo un intervento immediato da parte del sindaco».

Le segnalazioni

Dalla coalizione riferiscono di aver ricevuto segnalazioni riguardanti anche la presenza di formiche e finestre e termosifoni da sistemare. In più, evidenziano le condizioni dei cornicioni esterni. «Non appaiono sicure: non vorremmo che qualche calcinaccio cadesse e provocasse danni a bambini o ad altre persone – aggiungono – oltre a tutti i fondi, Zero Branco ha chiuso il bilancio 2023 con 800mila euro di avanzo. Un Comune è chiamato a investire per la collettività. E a fronte di come sono prese le nostre scuole, un avanzo del genere per noi è cattiva amministrazione».

La replica

Dal municipio, però, sottolineano di essere intervenuti pochi minuti dopo la segnalazione da parte della scuola per il controsoffitto. C’è stato un sopralluogo anche con la preside e il vicepreside dell'istituto comprensivo. «Le piogge state eccezionali. Anche alcune scuole di altri comuni purtroppo hanno riportato dei danni – rimarca Durighetto – per quanto ci riguarda, il problema è già stato risolto. Tutte le nostre scuole vengono periodicamente controllate anche da una società esterna. A problemi specifici, legati a eventi straordinari, si risponde con interventi puntuali». Il tutto in attesa di poter ristrutturare l’edificio da cima a fondo. «Abbiamo chiesto più volte il finanziamento – conclude il sindaco – ciò che stupisce è che i consiglieri di opposizione non sappiano che l’avanzo in questione non poteva essere impiegato prima: potrà essere usato solo dalla prossima amministrazione. Ma, almeno, finalmente hanno riconosciuto che i conti del municipio sono in ordine».