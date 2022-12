Fingendosi infermiere ruba collana e orologi agli anziani: preso il ladro che "abbraccia" le vittime

TREVISO - Preso il ladro che alleggeriva le proprie vittime con la tecnica dell'abbraccio. La Squadra Mobile di Treviso ha infatti individutao l'uomo che il 7 dicembre scorso si è reso responsabile di un furto con tale tecnica che ha avuto per vittima un anziano. L'uomo è stato avvicinato da avvicinato da un sedicente infermiere che, dopo averne carpito la fiducia, con il pretesto di misurargli il battito cardiaco, lo tastava al polso ed al collo, asportandogli un braccialetto ed una collana in oro. All’identificazione del responsabile si è arrivati anche grazie all’attività di un agente della Squadra Mobile libero dal servizio il quale, vedendo da lontano un uomo che saliva di corsa su un’autovettura giunta nei pressi del luogo dove si è consumato il furto, ne annotava la targa.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza è emerso che quel veicolo era in uso a un uomo già arrestato alcuni mesi prima perché, fingendosi fisioterapista, aveva avvicinato un novantenne nei pressi di un cimitero ed aveva tentato di strappargli la collana in oro. Il ladro, riconosciuto dall’operatore di polizia che lo aveva visto subito dopo il furto, veniva riconosciuto anche dalla vittima in sede di individuazione fotografica. Si tratta di un italiano di 54 anni, residente nel veronese, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ed è stato denunciato per furto pluriaggravato.