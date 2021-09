Infermiera accusata di non iniettare i vaccini nell'hub di Villorba, arriva la polizia e sequestra le siringhe gettate

TREVISO - Arriva la polizia nel centro vaccinale di Villorba, dopo che alcuni pazienti hanno denunciato di non aver ricevuto i vaccini da parte di un'infermiera che avrebbe soltanto fatto finta di iniettare le dosi. Ieri pomeriggio, giovedì 2 agosto, la polizia ha sequestrato i bidoncini dove sono state gettate le siringhe e l'infermiera è stata accompagnata in Questura per essere interrogata. La procura di Treviso intanto ha aperto un fascicolo per falso ideologico e omissione d'atti d'ufficio. Un caso analogo era accaduto mesi con un'altra infermiera accusata da un carabiniere di non avergli inoculato il vaccino.

