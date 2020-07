SAN FIOR - Il suo corpo senza vita è stato trovato verso le 16 di ieri pomeriggio, 1 luglio, in via Rividella, in un'area verde molto battuta dai podisti. Giuliano Lot, 63 anni, era uscito ieri per allenarsi, per fare un po' di jogging. Ma il suo cuore non ha retto e, durante la corsa, è stato stroncato da un infarto. Nulla hanno potuto gli operatori del 118 arrivati sul posto dopo la chiamata di alcuni tecnici impegnati nei rilievi per la realizzazione del nuovo acquedotto. Sono stati loro ad accorgersi del corpo del podista a terra e a cercare, inutilmente, di praticare le manovre rianimatorie indicate al telefono dagli operatori del Suem.

Per Giuliano Lot, però, purtroppo, era ormai troppo tardi e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In via Rividella sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno proceduto agli accertamenti del caso. Ma sia i rilievi che l'esito dell'ispezione del medico, ha escluso eventuali segni di violenza. A tradire il pensionato è stato un attacco cardiocircolatorio, sopraggiunto mentre correva sotto il sole in una delle prime giornate dalle temperature decisamente estive. Lot conosceva bene la zona in cui si trovava, i residenti della zona lo vedevano passare non di rado durante le sue camminate.

Da sempre sportivo, Giuliano Lot in passato aveva anche partecipato a diverse competizioni sportive. Il 63enne lascia i figli Massimo e Riccardo e la moglie Ivana.