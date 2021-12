TREVISO - Colta da infarto, la salvano gli autisti dell'ambulanza fuori servizio. Deve la vita a Manuel e Giancarlo, ambulanzieri della CastelMonte, che ieri stavano passando con la loro auto per Treviso per andare a recuperare un'ambulanza in officina. Erano quasi le 17 quando sono arrivati in via Montello, in prossimità di piazzale Burchiellati, quando hanno notato a terra la donna colta da malore. Nella disperazione la donna è però stata fortunata perché in quel momento stava passando una Volante della Questura e appunto i due ambulanzieri. Si sono fermati subito per prestare soccorso con Manuel e Giancarlo che si sono subito attivati per avviare il massaggio cardiaco. Intanto gli agenti hanno raggiunto una vicina postazione dove era stato installato un defibrillatore. Lo hanno portato al personale sanitario che lo ha attivato riuscendo a strappare da morte certa la 75enne trevigiana. La donna infatti grazie al tempestivo intervento dei due ambulanzieri e dei poliziotti della Questura è tornata a respirare autonomamente. Nel frattempo sul posto è arrivata anche l'ambulanza e l'automedica del Suem che ha trasferito la paziente in ospedale. La donna fortunatamente sta meglio. Ora è ricoverata e sta continuando il suo percorso grazie ai 4 angeli che l'hanno salvata in extremis.