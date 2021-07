Infarto a 50 anni davanti alla Chiesa: i passanti, al telefono con il 118, lo rianimano

MASER - Si accascia davanti alla chiesa, colto da un infarto. I passanti se ne accorgono e lo rianimano seguendo le istruzioni dettate al telefono dall'operatore del Suem 118. E riescono a salvarlo. È successo stamattina, 27 luglio, a Crespignana di Maser, dove un uomo sulla cinquantina è stato salvato dal lavoro di squadra e dal sangue freddo di passanti e soccorritori.

APPROFONDIMENTI TREVISO Auto investe ciclista sulla Feltrina: medico di passaggio lo rianima

Alle 8.20 qualcuno si è accorto dell'uomo riverso a terra, prono, davanti alla chiesa. Lo hanno girato: era privo di sensi e non respirava. La chiamata al 118 è stata immediata. L'ambulanza sarebbe arrivata nel giro di qualche minuto ma ogni secondo era prezioso per salvare la vita al 50enne in arresto cardiaco.

Nei paraggi non c'erano defibrillatori e nessuno dei presenti sapeva praticare il massaggio cardiaco. Poco male: l'operatore Suem, in vivavoce ha fornito tutte le indicazioni necessarie per rianimarlo, che gli astanti hanno seguito alla lettera. "Sono stati bravissimi" - commenta soddisfatto il sanitario. Poco dopo, i colleghi arrivati sul posto hanno defibrillato il 50enne. Il cuore ha ripreso a battere e lui è stato caricato in ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale di Castelfranco, dove è tuttora ricoverato all'interno dell'unità coronarica.