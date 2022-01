Rimane riservata la prognosi per l'atleta padovano di 12 anni che ieri, partecipando alla gara podistica "Cross della Vittoria", a Vittorio Veneto (Treviso), è stato colto da malore poco prima di concludere il circuito. Il ragazzo, soccorso e rianimato a lungo sul posto dall'équipe del Suem, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Altri aggiornamenti sulle sue condizioni saranno rese note domani.

