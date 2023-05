Incoronazione di Re Carlo, l'esperta di lusso Rachele Benvenuti di Treviso crea un modellino della carrozza reale

LONDRA/TREVISO - Carrozza reale in formato mignon Made in Treviso. Il modellino in scala ridotta della carrozza "Gold State Coach" è stato curato dalla trevigiana Rachele Benvenuti, esperta di oggetti di lusso unici per valore e simbologia e consulente per aziende di fama internazionale. «La royal family britannica è la famiglia reale per definizione nella nostra Europa e sapere che la Gold State Coach sarà ancora una volta protagonista di un evento storico come l’incoronazione la rende un oggetto ancora più iconico - ha commentato Rachele Benvenuti - Sono orgogliosa del lavoro svolto sul modello in scala ridotta: un oggetto che verrà tramandato per generazioni».

La carrozza usata per l'incoronazione di Re Carlo

Buckingham Palace ha annunciato che, in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III il prossimo 6 maggio, il re assieme alla regina consorte Camilla viaggerà al termine della celebrazione, dall’Abbazia di Westminster a Buckingham Palace, a bordo della carrozza “Gold State Coach”. Questa carrozza viene chiamata anche “Coronation Coach”, in quanto dal 1831 viene utilizzata durante le incoronazioni dei sovrani britannici. Fu utilizzata l’ultima volta nel 1953 quando, il 2 giugno, Elisabetta II venne incoronata Regina.

Il modello Made in Treviso

Pochi sanno, però, che della Gold State Coach esiste un modello in scala ridotta che è stato curato da Rachele Benvenuti che assieme alla maison di lusso Hermitage Bespoke, ha realizzato il modello in argento dorato, lapislazzuli e pietre preziose, commissionato dal Sultano dell’Oman Qaboos bin Said come dono alla Regina Elisabetta II per il Diamond Jubilee, ovvero i 60 anni del regno della sovrana, celebrato nel 2012. Il Sultano Qaboos bin Said voleva infatti regalare qualcosa di speciale e sentito alla Regina, che fosse legato alla sua vita di sovrana. Tra le diverse proposte presentate da Hermitage Bespoke, il Sultano scelse il modello della carrozza in quanto essa rappresentava il momento storico più importante della vita di Elisabetta II ovvero quando, nel 1953, proprio a bordo della Gold State Coach, raggiunse l'Abbazia di Westminster, dove venne incoronata Regina. In un progetto durato circa un anno e mezzo il team di artigiani di Hermitage Bespoke coordinato da Rachele Benvenuti ha lavorato all’oggetto partendo dalle fotografie della carrozza originale (oltre mille) scattate dagli stessi artigiani nel Royal Mews, al fine di poterla ricreare nel maggior dettaglio possibile, lavorando meticolosamente i materiali e ottenendo una copia perfetta. Ora la Coronation Coach verrà utilizzata all’incoronazione di Re Carlo III ed il modello in scala ridotta realizzato da Hermitage continuerà a far parte della collezione privata del sovrano.

Rachele Benvenuti

Esperta di lusso e consulente di lusso bespoke per aziende di fama internazionale, tra le quali in particolare Hermitage Bespoke. Nata a Treviso nel 1967, da oltre vent’anni si occupa di creare oggetti di lusso bespoke, cioè unici, commissionati da famiglie reali, sultanati o individui cosiddetti “high net worth”, ovvero molto facoltosi che ricercano per occasioni particolari o per le dimore di proprietà doni ed oggetti distintivi, fatti rigorosamente a mano dai migliori artigiani italiani e caratterizzati da una personalizzazione estrema. Rachele Benvenuti inoltre crede molto nel tramandare la propria conoscenza ed esperienza del settore lusso alle giovani generazioni. Al fine di trasmettere ai giovani la passione per questo mondo e formare i talenti del futuro, Rachele Benvenuti ha collaborato negli anni con alcune business school; in particolare, presso la scuola di business de Il Sole 24 Ore, ha tenuto numerosi corsi di Marketing Internazionale ed Luxury Management. Ricopre inoltre il ruolo di mentor presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università Luigi Bocconi. Tra i numerosi progetti eseguiti nella sua carriera, Rachele Benvenuti ha curato diversi refit della biancheria da camera e del tabletop decor dello yacht Christina O, appartenuto a Aristotele Onassis, e degli yacht Al Salamah e Al Said; alcune creazioni Hermitage sono state inoltre esposte nella VIP room di Harrods a Londra e nel Museo Nazionale dell’Oman a Mascate.