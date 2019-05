“Inconfondibile”, rassegna dedicata ai vini di una volta (col fondo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Le autoclavi per la spumantizzazione sono arrivate molto dopo: la fermentazione dei vini, infatti, avveniva spontaneamente in bottiglia, Prosecco compreso.Ecco “”, la rassegna dedicata ai vini a rifermentazione spontanea in bottiglia, nome “tecnico” che definisce i, “sur lie”, oggi al centro di una vera e propria riscoperta da parte del consumatore. Appuntamento domenica 12 a Villa Braida, a Mogliano, dalle 10.30 fino alle 20, con oltre 50 produttori da tutta Italia e 80 etichette.Ideata da, “ Inconfondibile” sarà anche una festa di profumi e sapori: dalla cucina usciranno piatti che offriranno l’occasione di conoscere e assaporare prodotti originali, anche creati appositamente per l’evento per suggerire gustosi abbinamenti cibo-vino. Ecco la pizza-focaccia gourmet al vino col fondo e Casatella Trevigiana (a cura del Gruppo Panificatori di Confcommercio Treviso), o il Risotto al vino col fondo mantecato alla Casatella Trevigiana e riduzione di Lambrusco di Sorbara Doc, senza scordare i formaggi (Latteria Perenzin, Confraternita del Formaggio Piave, Borgoluce).Diverse le degustazioni e i percorsi guidati, dalle 12 alle 16, di bianchi e rossi per approfondire stili, tipologie e origine di vini diversi tra loro, gli abbinamenti con specialità alimentari a cura dei sommelier Ais, fino ai sigari e al cioccolato. E alle 11 la presentazione del libro “Effervescenze” di Massimo Zanichelli.