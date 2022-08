Video choc e testimonianze di persone rimaste invalide proiettate direttamente nelle autoscuole per mettere in guardia fin da subito tutti i neopatentati. È la nuova frontiera dei programmi di prevenzione studiati dall’Usl della Marca per ridurre il numero di incidenti sulle strade del trevigiano. Solo quest’anno, fino a ora, hanno già perso la vita 21 persone. Quasi un incidente mortale a settimana. E il numero dei decessi sale a 38 se si contano gli interventi del Suem118 di Treviso anche nelle zone di San Donà, Belluno e così via. L’anno scorso la Marca ha contato 58 vittime e 2.419 feriti sulle strade, per i quali si aprono spesso lunghi periodi di riabilitazione. Dopo la fase acuta dell’emergenza Covid, gli incidenti ora sono tornati a aumentare. Nasce da qui la dichiarazione d’intenti siglata ieri dalla stessa Usl trevigiana e dall’Usl del Veneto orientale di San Donà (in tutto 115 comuni) per mettere in campo nuove iniziative di prevenzione e per gestire al meglio il post-incidente, a partire dal supporto alle persone coinvolte e ai familiari delle vittime. Un progetto che a breve potrà abbracciare tutto il Veneto.

LAVORO DI SQUADRA

« Oltre a campagne choc , serve condivisione di idee e strategie per aumentare la consapevolezza e promuovere più educazione stradale – sottolinea Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità – solo un lavoro di squadra può creare i presupposti per affrontare anche questa emergenza » . Sul fronte della prevenzione ora si guarda alle autoscuole. « Dopo l’emergenza Covid gli incidenti sono aumentati. Stiamo già lavorando sulle scuole. Oltre a questo, però, è fondamentale avviare anche una nuova collaborazione con le autoscuole, attraverso un tavolo ad hoc – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl 2 – chiederemo che all’interno delle attività didattiche venga inserito uno spazio importante per spiegare ai neopatentati quali sono i rischi alla guida legati all’assunzione di alcol, sostanze stupefacenti e, in particolare, all’uso degli smartphone » . Il 35% degli incidenti, sottolineano dall’ Usl , sono dovuti proprio al telefonino. « L’idea – dice Benazzi – è di fare anche dei video nei quali persone che hanno avuto incidenti, spesso purtroppo in carrozzina, possano spiegare quali siano veramente i rischi della strada » .

IL NODO MONOPATTINI