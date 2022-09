Si schianta in scooter contro un'auto: consigliere comunale morto sul colpo

Montebelluna (Treviso) - Ancora un incidente mortale sulle strade martoriate della Marca: stavolta teatro della tragedia è stata Montebelluna. La vittima è una persona conosciutissima: Lucio Panziera, 52 anni, consigliere comunale di Volpago del Montello.

Un motociclista è deceduto nello schianto del suo scooter contro una Mercedes. E' la seconda vittima in poche ore dopo la tragedia di stamattina a Cessalto, in cui ha perso la vita il 34enne Nico Baldo, travolto da un'auto. Il dramma di Montebelluna si è consumato poco prima delle 18 in corso Mazzini. Inutili i soccorsi per lo scooterista morto sul colpo.

Per la provincia di Treviso si tratta della 14.ma vittima della strada in un solo mese dopo l'agosto nero.