Raffica di vento fa cadere parapendio nel giardino di una casa: pilota tedesco miracolato grazie al caschetto

TREVISO - Secondo incidente in 24 pre èer piloti tedeschi di volo libero: oggi - 21 marzo alle 14.38 intervento del Suem per un incidente di volo libero. Un pilota tedesco, causa vento forte, ha perso il controllo del suo parapendio ed é precipitato sul giardino di una abitazione privata a Semonzo di Borso del Grappa, in via Chiesa.

Soccorso dai proprietari di casa e da alcuni vicini, il pilota é stato poi raggiunto dal personale di Pedemontana Emergenza intervenuti con automedica e ambulanza che lo ha trattato, stabilizzato e trasportato al pronto soccorso di Castelfranco per un trauma cranico (fortunatamente il caschetto ha attutito il colpo sullo spigolo del muretto, facendo perdere coscienza al pilota per qualche minuto) e trauma al ginocchio destro.