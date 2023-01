Perde il controllo dell'auto e vola nel fosso: conducente ferito

VILLORBA - Questa mattina, 15 gennaio, alle 6:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Capitello in località Lancenigo di Villorba per un’auto finita rovesciata nel fossato a bordo strada: ferito il conducente. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza da Treviso, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la persona rimasta incastrata al posto guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8 con il recupero del mezzo da parte del carro attrezzi.